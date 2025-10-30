Ричмонд
Аэропорт Владивостока значительно увеличил стоимость парковки

За 15 минут водителям придется заплатить 1000 рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Новые правила оплаты парковки в зоне у терминала в аэропорту Владивостока вступают в силу с 1 ноября. Основные изменения касаются тарификации в секторе для посадки и высадки пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта.

«Данная мера позволит избежать скопления автотранспорта у входа и выхода из терминала аэровокзального комплекса и сделает посадку/высадку пассажиров более комфортной», — говорится в сообщении.

Согласно нововведениям, бесплатной останется только остановка продолжительностью до 15 минут. За каждые последующие 15 минут пребывания автомобиля в этой зоне взимается плата в размере 1000 рублей.

Для водителей, которым требуется больше времени, предусмотрена альтернатива. Если после высадки пассажиров автомобиль перемещается в зону «A», начинает действовать почасовая оплата. Стоимость составит 300 рублей за каждый час, а при стоянке более трёх часов — 1 500 рублей. Для длительной парковки доступны зоны В и С — 400 рублей в сутки — или F — 200 рублей в сутки.

Напомним, новое орнитологическое оборудование установили в аэропорту Владивостока. Новинка дополнит уже имеющуюся систему отпугивания птиц и других животных.