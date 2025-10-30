Аэропорт Владивостока значительно увеличил стоимость парковки

Для водителей, которым требуется больше времени, предусмотрена альтернатива. Если после высадки пассажиров автомобиль перемещается в зону «A», начинает действовать почасовая оплата. Стоимость составит 300 рублей за каждый час, а при стоянке более трёх часов — 1 500 рублей. Для длительной парковки доступны зоны В и С — 400 рублей в сутки — или F — 200 рублей в сутки.