В Алматы стартует Международная олимпиада FAIO 2025

Это крупнейшее командное соревнование среди школьников в области искусственного интеллекта, передает DKNews.kz.
Отметим, в отборочном этапе приняли участие более 400 команд из 9 стран. Около 1200 участников из Казахстана, России, Болгарии, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Таджикистана и Кипра поборолись за выход в финал, и более 200 из них прошли в заключительный этап.
Теперь в финале, который пройдет в Алматы, сразятся 51 команда из 7 стран.
Олимпиада впервые на уровне республики было проведено в 2024 году. Тогда в нем приняли участие более 300 команд из разных регионов Казахстана, а финалисты олимпиады показали высокие результаты на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), прошедшей в Пекине.