Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы стартует Международная олимпиада FAIO 2025

В Казахстане 30—31 октября проходит FAIO 2025 — вторая Международная олимпиада по искусственному интеллекту.

Источник: DKNews.kz

Это крупнейшее командное соревнование среди школьников в области искусственного интеллекта, передает DKNews.kz.

Отметим, в отборочном этапе приняли участие более 400 команд из 9 стран. Около 1200 участников из Казахстана, России, Болгарии, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Таджикистана и Кипра поборолись за выход в финал, и более 200 из них прошли в заключительный этап.

Теперь в финале, который пройдет в Алматы, сразятся 51 команда из 7 стран.

Олимпиада впервые на уровне республики было проведено в 2024 году. Тогда в нем приняли участие более 300 команд из разных регионов Казахстана, а финалисты олимпиады показали высокие результаты на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), прошедшей в Пекине.