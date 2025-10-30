Социальный фонд назначил досрочную пенсию 247 артистам Нижегородской области

247 артистов Нижегородской области вышли на досрочную страховую пенсию. Выплаты в связи с выработкой специального стажа от 15 до 30 лет им назначили в региональном отделении Социального фонда России. Об этом сообщили в пресс-службе ОСФР области.
Самый маленький спецстаж — не менее 15 лет — для досрочного выхода на пенсию должен быть у артистов балета, цирковых гимнастов, эквилибристов. А вот представителям профессиональных хоровых коллективов для придется отработать в два раза дольше.
У некоторых категорий граждан учитывается не только творческий стаж, но и достижение определенного возраста. Например, женщины из артистической среды могут выйти на досрочную пенсию при 25-летнем опыте и по достижении 50 лет, а их коллеги мужского пола — когда отработают 30 лет и отметят 55-летие.
СФР назначает пенсию представителям данной отрасли через пять лет после выработки спецстажа или со дня достижения определенного возраста. Обязательное условие — наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов: в 2025 году их должно быть не менее 30.
«Отделение СФР по Нижегородской области напоминает, что в стаж творческой работы артистов театров и других театрально-зрелищных организаций также включается время их военной службы по специальности», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что ошибка в должности едва не лишила нижегородскую медсестру досрочной пенсии.