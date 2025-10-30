Социальный фонд назначил досрочную пенсию 247 артистам Нижегородской области

У некоторых категорий граждан учитывается не только творческий стаж, но и достижение определенного возраста. Например, женщины из артистической среды могут выйти на досрочную пенсию при 25-летнем опыте и по достижении 50 лет, а их коллеги мужского пола — когда отработают 30 лет и отметят 55-летие.