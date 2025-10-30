Ричмонд
В Минске начали строительство железной дороги в аэропорт. Когда планируют открыть?

В конце октября жители Минска и окрестностей могли заметить первые признаки строительных работ на предполагаемом участке будущей железной дороги в Национальный аэропорт. Об этом сообщил один их белорусских блогеров в своё Telegram-канале «Минск и минчанин». Он подтвердил это несколькими фото, снятыми из окна электрички и автобуса.

По словам блогера, активность наблюдается в районе посёлка Городище и садового товарищества «Ветеран Войны». Где-то пока только вырублены деревья, а местами уже появилась насыпь под дополнительный путь. Именно здесь, предположительно, железная дорога должна ответвиться от основного хода «Минск — Орша», пройти параллельно ему и затем свернуть в сторону аэропорта, следуя вдоль трассы М2.

От анонса к реализации.

Впервые о строительстве непрерывной железнодорожной ветки в аэропорт «Минск» заговорили ещё в 2019 году — в тот момент, когда Александр Лукашенко открывал вторую взлётно-посадочную полосу. Тогда же прозвучала и схема маршрута: по существующему пути от станции «Минск-Пассажирский» через Колодищи до Городище, далее — строительство около 18 км новых путей до аэропорта. Ожидается, что общая длина маршрута составит почти 42 км, длительность поездки — около 30 минут.

Когда пустят электричку?

Ранее о планах начать строительство в 2025 году заявил и первый замдиректора Компании по развитию индустриального парка «Великий камень» Кирилл Коротеев, по словам которого, «это долго проектировалось, обсуждалось».

«В этом году принято решение приступить к строительству. Сейчас формируются источники финансирования. Мы как парк опредёленные мероприятия планируем сделать. Сроки реализации — до 2028−2029 годов, когда пойдут первые составы», — отметил он.

