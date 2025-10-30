В Минске начали строительство железной дороги в аэропорт. Когда планируют открыть?

Впервые о строительстве непрерывной железнодорожной ветки в аэропорт «Минск» заговорили ещё в 2019 году — в тот момент, когда Александр Лукашенко открывал вторую взлётно-посадочную полосу. Тогда же прозвучала и схема маршрута: по существующему пути от станции «Минск-Пассажирский» через Колодищи до Городище, далее — строительство около 18 км новых путей до аэропорта. Ожидается, что общая длина маршрута составит почти 42 км, длительность поездки — около 30 минут.