Со следующего года в Миассе планируют ввести туристический сбор

В Миассе с 2026 года предлагают ввести туристический сбор на территории города. Об этом сообщает пресс-служба Собрание депутатов городского округа.
Мера направлена на привлечение дополнительных средств в городской бюджет. Деньги пойдут на повышение туристической привлекательности города Миасса.
Инициатива возникла на фоне дефицита бюджета города. Пусть в нём и запланировано увеличение дохода на 195,6 миллионов рублей за счёт областных трансфертов, расходы вырастут почти на 400 миллионов рублей.
По предварительным оценкам, при ставке в 2% и с учетом предусмотренных налоговых льгот для жителей поступления в городской бюджет в 2026 году составят не менее 8 миллионов рублей.