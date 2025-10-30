Ричмонд
Со следующего года в Миассе планируют ввести туристический сбор

Мера направлена на поддержание экономики города.

В Миассе с 2026 года предлагают ввести туристический сбор на территории города. Об этом сообщает пресс-служба Собрание депутатов городского округа.

Мера направлена на привлечение дополнительных средств в городской бюджет. Деньги пойдут на повышение туристической привлекательности города Миасса.

Инициатива возникла на фоне дефицита бюджета города. Пусть в нём и запланировано увеличение дохода на 195,6 миллионов рублей за счёт областных трансфертов, расходы вырастут почти на 400 миллионов рублей.

По предварительным оценкам, при ставке в 2% и с учетом предусмотренных налоговых льгот для жителей поступления в городской бюджет в 2026 году составят не менее 8 миллионов рублей.