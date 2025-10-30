Ричмонд
В Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Правительство Крыма утвердило проект бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, в следующем году доходы региона составят 231,1 миллиарда рублей, расходы — 235 млрд рублей. Документ утвержден на заседании Совета министров РК, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Бюджет рассчитан исходя из базового прогноза развития экономики республики. Параметры на 2026 год составили: доходы — 231,1 млрд рублей, расходы — 235 млрд рублей. Дефицит 3,9 млрд рублей планируемый, он будет покрываться прогнозными остатками на начало года», — сказала вице-премьер — министр финансов республики Ирина Кивико.

По ее словам, почти половина поступлений в казну в следующем году — порядка 120 млрд рублей — будет сформирована за счет налоговых и неналоговых доходов. Львиную их долю составляют налог на доходы физлиц (46,7 млрд рублей) и налог на прибыль организаций (25 млрд рублей).

Как отметила зампредседателя Совмина, за 11 лет собственные доходы Крыма выросли в 10 раз.

Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 111 млрд рублей. В том числе на реализацию мероприятий госпрограммы социально-экономического развития региона на 2026 год предусмотрено 53,6 млрд рублей.

В структуре бюджетных расходов приоритетными направлениями остаются образование, социальная политика и здравоохранение. В следующем году на эти сферы потратят 47,7 млрд, 39,1 млрд и 19,3 млрд рублей соответственно.

На культуру и кинематографию в проекте бюджета заложено 5,1 млрд, СМИ — 1,3 млрд, физкультуру и спорт — 2,1 млрд рублей. Расходы на ЖКХ составят почти 20 млрд рублей, на национальную экономику — свыше 86 млрд рублей. Дорожный фонд составит 55,2 млрд рублей.

Как отметил глава республики Сергей Аксенов, все меры социальной поддержки в проекте бюджета сохранены в полном объеме.

В целом бюджет сбалансирован. Финансирования мероприятий, которые позволят Крыму двигаться вперед, более чем достаточно. Также учтены все потребности по обеспечению наших ребят — участников специальной военной операцити. Все обязательства республики гарантированно на следующий год будут выполнены в полном объеме.

Сергей Аксенов
глава республики
