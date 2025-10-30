В Крыму утвердили проект бюджета: на что потратят деньги в 2026 году

По ее словам, почти половина поступлений в казну в следующем году — порядка 120 млрд рублей — будет сформирована за счет налоговых и неналоговых доходов. Львиную их долю составляют налог на доходы физлиц (46,7 млрд рублей) и налог на прибыль организаций (25 млрд рублей).