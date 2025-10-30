Ричмонд
В Сосновском районе чиновникам не дали купить премиум внедорожник за 8 млн

Общественники посчитали такие траты не целесообразными.

Источник: Народный фронт Челябинская область

Администрация Сосновского района Челябинской области отменила закупку премиального внедорожника TANK 500 BLACKTRAIL за 8,4 миллиона рублей после вмешательства общественников. Информация опубликована в телеграм-канале ОНФ.

В закупочной документации были указаны следующие характеристики авто: кожаные сиденья с функцией массажа, акустика с 12 динамиками и сабвуфером, панорамная крыша с люком, подножки с электроприводом, система распознавания дорожных знаков и автопарковки.

Согласно обоснованию, всё это поможет снизить утомляемость и повысить концентрацию работников администрации.

Общественники посчитали, что в текущей экономической ситуации такие траты несколько не целесообразны. И попросили администрацию района пересмотреть решение о закупке и более рационально подойти к расходованию бюджета.

После этого закупка была отменена.