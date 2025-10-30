Ричмонд
С 1 ноября вырастут пособия по уходу за пожилыми людьми в Беларуси

В Республике Беларусь в ноябре вырастет пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом I группы. Соответствующую информацию предоставили в Минтруда и соцзащиты нашей страны.

Источник: БелТА

При уходе за одним нетрудоспособным размер пособия равен 100% бюджета прожиточного минимума. До 31 января 2026 года это 491,09 бел. руб.

При уходе за двумя и более нетрудоспособными эта сумма равна 120% БПМ. До 31 января 2026 года это 589,31 бел. руб.

За назначением таких пособий обратитесь в службу «Одно окно» местного органа власти или в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства человека, которому нужен уход.

Можно ли работать и получать пособие по уходу?

В Минтруда пояснили, что работать можно, но это касается родителей, супругов, детей, опекунов (попечителей) инвалидов I группы либо лиц 80 лет и старше, если они:

— работают по трудовому договору на условиях неполного рабочего времени не более половины нормальной продолжительности рабочего времени суммарно;

— зарегистрированы в качестве ИП и не осуществляют деятельность в связи с нахождением в процессе прекращения деятельности или деятельность которых приостановлена.

Список необходимых документов: заявление; трудовая книжка заявителя; документ, удостоверяющий личность; медицинская справка о состоянии здоровья заявителя, подтверждающая отсутствие наркологического и психиатрического учета; заключение врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в постоянном уходе.

В ведомстве уточнили, что пособие по уходу назначается со дня подачи заявления.

Прежде стало известно, что возрастные доплаты к пенсиям изменятся в Беларуси с 1 ноября в связи с тем, что в стране меняется размер бюджета прожиточного минимума.