С 1 ноября вырастут пособия по уходу за пожилыми людьми в Беларуси

При уходе за одним нетрудоспособным размер пособия равен 100% бюджета прожиточного минимума. До 31 января 2026 года это 491,09 бел. руб.
При уходе за двумя и более нетрудоспособными эта сумма равна 120% БПМ. До 31 января 2026 года это 589,31 бел. руб.
За назначением таких пособий обратитесь в службу «Одно окно» местного органа власти или в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства человека, которому нужен уход.
Можно ли работать и получать пособие по уходу?
В Минтруда пояснили, что работать можно, но это касается родителей, супругов, детей, опекунов (попечителей) инвалидов I группы либо лиц 80 лет и старше, если они:
— работают по трудовому договору на условиях неполного рабочего времени не более половины нормальной продолжительности рабочего времени суммарно;
— зарегистрированы в качестве ИП и не осуществляют деятельность в связи с нахождением в процессе прекращения деятельности или деятельность которых приостановлена.
Список необходимых документов: заявление; трудовая книжка заявителя; документ, удостоверяющий личность; медицинская справка о состоянии здоровья заявителя, подтверждающая отсутствие наркологического и психиатрического учета; заключение врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в постоянном уходе.
В ведомстве уточнили, что пособие по уходу назначается со дня подачи заявления.
Прежде стало известно, что возрастные доплаты к пенсиям изменятся в Беларуси с 1 ноября в связи с тем, что в стране меняется размер бюджета прожиточного минимума.