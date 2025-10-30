В Волгограде и области с 1 марта изменят сроки платы за капремонт

В облдуме пояснили, что предельные сроки внесения взносов на капремонт в регионе скорректировали после того, как были внесены поправки в Жилищный кодекс РФ, позволяющие с 1 марта 2026 года платить за жилье и коммунальные услуги не до 10 числа, как действует сейчас, а до 15-го.