Эксперт назвал строительство метро в Ростове утопичным проектом

Такое мнение в интервью ТАСС высказал декан факультета промышленного и гражданского строительства ДГТУ Александр Евтушенко, участвовавший в экспертизе проекта в 2013 году. По словам эксперта, реализация проекта потребовала бы расселения многочисленных жилых зданий вдоль проспекта Стачек, где планировалось разместить станции. Дополнительные сложности создают водонасыщенные грунты, вызывающие регулярные провалы асфальта в городе.
«Проект безумно дорогой, идея ростовского метрополитена утопична», — заявил Евтушенко.
Альтернативой стал проект развития трамвайной сети, который сейчас дорабатывается по поручению губернатора Юрия Слюсаря. Исторические попытки создания метро в Ростове не увенчались успехом с 1970-х годов. Ранее его строительство в городе оценили в 100 млрд рублей.