Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал строительство метро в Ростове утопичным проектом

Строительство метрополитена в Ростове экономически и технически нецелесообразно из-за плотной городской застройки и сложных грунтовых условий.

Источник: пресс-служба Сбербанка

Такое мнение в интервью ТАСС высказал декан факультета промышленного и гражданского строительства ДГТУ Александр Евтушенко, участвовавший в экспертизе проекта в 2013 году. По словам эксперта, реализация проекта потребовала бы расселения многочисленных жилых зданий вдоль проспекта Стачек, где планировалось разместить станции. Дополнительные сложности создают водонасыщенные грунты, вызывающие регулярные провалы асфальта в городе.

«Проект безумно дорогой, идея ростовского метрополитена утопична», — заявил Евтушенко.

Альтернативой стал проект развития трамвайной сети, который сейчас дорабатывается по поручению губернатора Юрия Слюсаря. Исторические попытки создания метро в Ростове не увенчались успехом с 1970-х годов. Ранее его строительство в городе оценили в 100 млрд рублей.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше