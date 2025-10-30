Ключевая ставка, инфляция и курс рубля. Набиуллина выступает с докладом в Госдуме

12:36 Набиуллина пришла на пленарное заседание.
12:35 Банк России ожидает, что процесс снижения ключевой ставки продлится на протяжении всего 2026 года, заявила 28 октября Набиуллина. По ее словам, текущий прогноз ЦБ предусматривает постепенное смягчение денежно-кредитных условий, которое растянется на весь период следующего года.
12:30 С большой долей вероятности, Набиуллиной от депутатов последуют вопросы о траектории снижения ключевой ставки. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что при прогнозе инфляции ~7% «надо снижать ключевую ставку».
ЦБ снижал ключевую ставку четыре раза в 2025 году.
12:25 ЦБ придерживается жесткой денежно-кредитной политики и удерживает высокую ключевую ставку, потому что текущие темпы роста цен «выше 4% в годовом пересчете». Банк России проводит жесткую политику для возврата инфляции к этой цели.
12:20 Самое важное о стратегическом документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов» читайте в карточках, подготовленных ЦБ.
12:15 Набиуллина также расскажет, почему ЦБ сохраняет жесткий курс денежно-кредитной политики и высокую ключевую ставку. Глава Банка России объяснит, как это должно удержать инфляцию и стабилизировать потребительский спрос.
12:10 ЦБ готовит предложения по сдерживанию роста цен в России и ипотечной долговой нагрузки населения. Эти темы, по информации «Газеты.Ru», войдут в ключевые блоки выступления Набиуллиной в Госдуме.
12:08 В центре внимания депутатов — устойчивость рубля и ситуация с ликвидностью. Набиуллина, по данным источников, готова прокомментировать колебания курса и ситуацию с вкладами.
12:05 Выступление Набиуллиной в Госдуме пройдет на фоне обсуждения федерального бюджета на 2026−2028 годы. Регулятор может уточнить позицию по расходам на поддержку банков и региональных программ кредитования.
12:03 Планируется, что Набиуллина выступит на пленарной сессии Госдумы. Она начнется в 12:15 мск.
12:00 Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня представит в Госдуме доклад о денежно-кредитной политике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Председатель Банка России обозначит прогноз по инфляции и росту ВВП на 2026 год, а также даст ориентиры по ключевой ставке. 24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%.