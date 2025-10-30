На Кубани на месяц закрыли молочную ферму

Северский районный суд временно закрыл молочную ферму из-за нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Деятельность фермы приостановили в октябре 2025 года. Предприятие занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством молока. Но на ферме нашли неоднократные нарушения ветеринарных правил.
«Нарушения послужили основанием для применения мер административного воздействия к хозяйству, итогом которых стало судебное решение о временном приостановлении его деятельности», — сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Деятельность фермы приостановили на 30 суток.