На Кубани на месяц закрыли молочную ферму

Суд в Северском районе закрыл молочную ферму на месяц из-за нарушений.

Источник: Комсомольская правда

Северский районный суд временно закрыл молочную ферму из-за нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Деятельность фермы приостановили в октябре 2025 года. Предприятие занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством молока. Но на ферме нашли неоднократные нарушения ветеринарных правил.

«Нарушения послужили основанием для применения мер административного воздействия к хозяйству, итогом которых стало судебное решение о временном приостановлении его деятельности», — сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Деятельность фермы приостановили на 30 суток.