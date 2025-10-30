Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде депутаты приняли упрощенку для предпринимателей

Малый и средний бизнес может не тратить время на расчет налогов и подготовку отчетности.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградские депутаты в четверг, 30 октября, на заседании Облдумы приняли новый налоговый режим, который будет действовать в регионе с 1 января 2026 года. Изменения коснутся лишь малый и средний бизнес и задумались для того, чтобы сделать жизнь предпринимателей немного легче. На два года в качестве эксперимента в области вводят автоматизированную упрощенную систему.

— Такая система позволяет бизнесу не тратить дополнительные усилия и время на расчет налогов, подготовку деклараций и отчетности — этот процесс осуществляется в автоматическом режиме после поступления соответствующей информации в Федеральную налоговую службу, — объяснил депутат Станислав Коротков.

Применять УСН смогут те организации и индивидуальные предприниматели, у которых не более 5 наемных сотрудников в штате, годовые доходы до 60 млн, а остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн рублей.