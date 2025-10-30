В Волгограде депутаты приняли упрощенку для предпринимателей

Волгоградские депутаты в четверг, 30 октября, на заседании Облдумы приняли новый налоговый режим, который будет действовать в регионе с 1 января 2026 года. Изменения коснутся лишь малый и средний бизнес и задумались для того, чтобы сделать жизнь предпринимателей немного легче. На два года в качестве эксперимента в области вводят автоматизированную упрощенную систему.