Власти Башкирии установили стоимости услуг ЖКХ

Правительство Башкирии утвердило республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2025 год и первое полугодие 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Андрей Назаров.

Источник: Комсомольская правда

Документ устанавливает стандарты, необходимые для расчета субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг для различных категорий граждан. Нормативы определены для собственников помещений в многоквартирных домах выше и ниже шести этажей, нанимателей жилья по договору найма, а также граждан, проживающих в индивидуальных домах.

Для Уфы утверждены следующие стандарты для собственников жилья в многоквартирных домах выше шести этажей:

— для одиноких граждан: 6890,92 рубля в отопительный период и 3828,71 рубля в межотопительный период;

— для одного члена семьи из двух человек: 5047,83 и 3035,52 рубля;

— для одного члена семьи из трех и более человек: 4556,37 и 2831,3 рубля.