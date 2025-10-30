Власти Башкирии установили стоимости услуг ЖКХ

Документ устанавливает стандарты, необходимые для расчета субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг для различных категорий граждан. Нормативы определены для собственников помещений в многоквартирных домах выше и ниже шести этажей, нанимателей жилья по договору найма, а также граждан, проживающих в индивидуальных домах.
Для Уфы утверждены следующие стандарты для собственников жилья в многоквартирных домах выше шести этажей:
— для одиноких граждан: 6890,92 рубля в отопительный период и 3828,71 рубля в межотопительный период;
— для одного члена семьи из двух человек: 5047,83 и 3035,52 рубля;
— для одного члена семьи из трех и более человек: 4556,37 и 2831,3 рубля.