Что ждет экономику Крыма в 2026 году

Так, промышленное производство по итогам этого года вырастет на 1,2% благодаря успешной работе крупных предприятий химической отрасли и оборонно-промышленного комплекса. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2025 году с оставит 267,3 млрд рублей, уточнил первый замминистра. В среднесрочной перспективе ожидается продолжение устойчивого роста промышленного производства в 2026—2027 годах на уровне 3%.