Беларусь решила, как будет доставлять грузы в Калининград после закрытия границы Литвой

Беларусь разработала маршрут по доставке грузов в Калининград в обход Литвы после закрытия границы (Литва закрыла границу до 30 ноября). Подробности БелТА сообщили в пресс-службе организации «Белтаможсервис».
Маршрут проходит через Санкт-Петербург. Он предполагает предварительное безочередное бронирование парома. Ориентировочный срок доставки составит 10 календарных дней. На разных участках пути будет использоваться автомобильный, а также железнодорожный транспорт.
Предлагается продукцию и товары для грузополучателей в Калининграде доставлять автомобильным транспортом до складов, которые расположены в Минске, Бресте, Гомеле, или Гродно, а затем перегружать в крытые вагоны и отправлять железнодорожно-паромной линией.
«Сейчас формируется портфель заявок от белорусских компаний», — сказано в сообщении.
Указанный маршрут даст возможность уменьшить зависимость логистических компаний и грузоперевозчиков от вызовов, которые в том числе связаны с очередями на границе, закрытием пунктом пропуска на границе.