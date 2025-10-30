Ричмонд
Беларусь решила, как будет доставлять грузы в Калининград после закрытия границы Литвой

Беларусь разработала маршрут по доставке грузов в Калининград в обход Литвы.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь разработала маршрут по доставке грузов в Калининград в обход Литвы после закрытия границы (Литва закрыла границу до 30 ноября). Подробности БелТА сообщили в пресс-службе организации «Белтаможсервис».

Маршрут проходит через Санкт-Петербург. Он предполагает предварительное безочередное бронирование парома. Ориентировочный срок доставки составит 10 календарных дней. На разных участках пути будет использоваться автомобильный, а также железнодорожный транспорт.

Предлагается продукцию и товары для грузополучателей в Калининграде доставлять автомобильным транспортом до складов, которые расположены в Минске, Бресте, Гомеле, или Гродно, а затем перегружать в крытые вагоны и отправлять железнодорожно-паромной линией.

«Сейчас формируется портфель заявок от белорусских компаний», — сказано в сообщении.

Указанный маршрут даст возможность уменьшить зависимость логистических компаний и грузоперевозчиков от вызовов, которые в том числе связаны с очередями на границе, закрытием пунктом пропуска на границе.