В Башкирии изменились цены на продукты и бензин

Статистики Башкирии сообщили об очередном изменении средних потребительских цен на отдельные виды товаров, включая продукты питания и бензин.

Источник: Башинформ

По данным на 27 октября, в регионе наблюдается некоторое снижение цен на куры, свеклу, сметану, шлифованный рис, лук, сухие молочные смеси для детского питания, все виды колбас, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, макароны, пшено, пшеничный хлеб, черный чай, морковь, сахар, мороженую рыбу, сливочное масло и вермишель. За неделю стоимость этих продуктов снизилась на 0,01 — 1,35 процента.

И, наоборот, продемонстрировали удорожание свежие огурцы и помидоры, капуста, яблоки, гречневая крупа, картофель, сыры, масло подсолнечное, бананы, творог, маргарин, молоко, яйца, свинина, баранина, говядина, овощные консервы для детского питания, мука, сосиски, сардельки, мука, соль и печенье. За неделю они стали дороже на 0,02 — 5,9 процента.

Стоимость дизтоплива и бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 и выше увеличилась за это же время на 0,55 — 0,82 процента.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Башкирии подешевели автомобили, телевизоры и телефоны.