В Башкирии изменились цены на продукты и бензин

По данным на 27 октября, в регионе наблюдается некоторое снижение цен на куры, свеклу, сметану, шлифованный рис, лук, сухие молочные смеси для детского питания, все виды колбас, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, макароны, пшено, пшеничный хлеб, черный чай, морковь, сахар, мороженую рыбу, сливочное масло и вермишель. За неделю стоимость этих продуктов снизилась на 0,01 — 1,35 процента.