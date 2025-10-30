Ричмонд
Какими будут пенсии в 2026 году в Казахстане

На рассмотрение в Сенат поступил Закон «О республиканском бюджете на 2026−2028 годы», принятый Мажилисом 22 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Рассматриваемый Закон зарегистрирован в Сенате 29 октября 2025 года. Согласно ему, с 1 января 2026 года будут установлены:

  • минимальный размер заработной платы — 85 000 тенге;
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 35 596 тенге;
  • минимальный размер пенсии — 69 049 тенге;
  • месячный расчетный показатель — 4 325 тенге;
  • размер прожиточного минимума — 50 851 тенге.

Также прописано, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2026 года на 10 процентов.

О том, как изменили размеры пенсий в 2025 году, мы рассказывали здесь.

В Минтруда ранее рассказали, сколько получали казахстанские пенсионеры по состоянию на 1 октября 2025 года.