Какими будут пенсии в 2026 году в Казахстане

Рассматриваемый Закон зарегистрирован в Сенате 29 октября 2025 года. Согласно ему, с 1 января 2026 года будут установлены:
- минимальный размер заработной платы — 85 000 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 35 596 тенге;
- минимальный размер пенсии — 69 049 тенге;
- месячный расчетный показатель — 4 325 тенге;
- размер прожиточного минимума — 50 851 тенге.
Также прописано, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2026 года на 10 процентов.
В Минтруда ранее рассказали, сколько получали казахстанские пенсионеры по состоянию на 1 октября 2025 года.