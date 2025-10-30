Red Wings запустила из Краснодара в Батуми прямые рейсы

Авиакомпания Red Wings с 29 октября запустила регулярные рейсы из Краснодара в Батуми, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Перелеты выполняются дважды в неделю — по средам и субботам, вылет из Краснодара запланирован на 18:50, время в пути составляет около 1 часа 10 минут.