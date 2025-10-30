Red Wings запустила из Краснодара в Батуми прямые рейсы

Батуми стало вторым грузинским направлением Red Wings из Краснодара: ранее перевозчик начал полеты в Тбилиси. Таким образом, маршрутная сеть компании из кубанской столицы расширилась до четырех направлений — Махачкала, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх и Батуми.
Альтернативные перелеты в Грузию также выполняет авиакомпания «Азимут», летающая из краснодарского аэропорта в Тбилиси.
Ранее Red Wings совместно с туроператором Space Travel выполнила первый прямой рейс в Шарм-эль-Шейх, рейсы выполняются дважды в неделю. Также в октябре «Аэрофлот» открыл программы в Египет, включая рейсы из Краснодара в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Аэропорт Краснодара возобновил работу в сентябре 2025 года после более чем трехлетней паузы, связанной с ограничениями на полеты на юге России. Первый регулярный рейс Москва — Краснодар выполнил «Аэрофлот» 17 сентября.