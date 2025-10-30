Минсельхозпрод рассказал, какие белорусские продукты наиболее востребованы в Африке

Он пояснил, что африканский рынок для белорусских производителей относительно новый, особенно некоторые страны Африканского континента. Работа по его активному освоению в плане налаживания связей и экспортных поставок ведется не так давно. «Но тем не менее есть номенклатура продукции, по которой мы выходим на системную работу», — сказал министр. Это, по его словам, экспорт обезжиренного сухого молока и детского питания. Последнее особенно востребовано. Отечественная промышленность даже подстроилась под запросы африканского рынка и поставляет туда детское питание в жестяной таре. Уже заключены экспортные контракты. В части продовольственной продукции прорабатываются на перспективу поставки в Африку белорусской говядины и мяса птицы.
Минсельхозпрод также активно взаимодействует с Минпромом по организации поставок в Африку сельскохозяйственной техники, без которой невозможно развитие сельского хозяйства и решение такого насущного для этого континента вопроса, как обеспечение продовольственной безопасности. Есть договоренности по организации поставок средств защиты растений.
Кроме того, белорусская сторона предлагает странам Африки реализовывать совместные проекты по строительству объектов агропромышленной инфраструктуры, например, комбикормовых заводов, молочно-товарных комплексов, птицефабрик.
«Это небыстрый путь — чтобы произвести продукцию, переработать ее, требуется время, вплоть до нескольких лет. Тем не менее мы беремся за эту работу, — сказал Юрий Горлов. — Это вопрос не сегодняшнего дня, но мы видим перспективы сотрудничества с африканскими странами».
По мнению министра, для активизации работы на африканском треке, наращивания поставок и повышения конкурентоспособности необходимо еще поработать над снижением себестоимости производимой продукции, над оптимизацией номенклатуры с учетом запросов этого рынка.