Минсельхозпрод рассказал, какие белорусские продукты наиболее востребованы в Африке

Он пояснил, что африканский рынок для белорусских производителей относительно новый, особенно некоторые страны Африканского континента. Работа по его активному освоению в плане налаживания связей и экспортных поставок ведется не так давно. «Но тем не менее есть номенклатура продукции, по которой мы выходим на системную работу», — сказал министр. Это, по его словам, экспорт обезжиренного сухого молока и детского питания. Последнее особенно востребовано. Отечественная промышленность даже подстроилась под запросы африканского рынка и поставляет туда детское питание в жестяной таре. Уже заключены экспортные контракты. В части продовольственной продукции прорабатываются на перспективу поставки в Африку белорусской говядины и мяса птицы.