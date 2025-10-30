Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области снизят взносы на капремонт для домов без лифтов

Губернатор Андрей Травников назвал эту меру первым шагом к более справедливой системе оплаты.

Источник: Комсомольская правда

Власти Новосибирской области изменят систему взносов на капитальный ремонт для жилых домов. Теперь владельцы квартир в зданиях без лифтов будут платить меньше. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Соответствующее решение приняли на сессии Законодательного собрания региона. Губернатор Андрей Травников назвал эту меру первым шагом к более справедливой системе оплаты.

Он пояснил, что это донастройка законодательства в сфере ЖКХ, которая позволит снизить финансовую нагрузку на жителей домов без лифтового оборудования.