В Новосибирской области снизят взносы на капремонт для домов без лифтов

Власти Новосибирской области изменят систему взносов на капитальный ремонт для жилых домов. Теперь владельцы квартир в зданиях без лифтов будут платить меньше. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Соответствующее решение приняли на сессии Законодательного собрания региона. Губернатор Андрей Травников назвал эту меру первым шагом к более справедливой системе оплаты.
Он пояснил, что это донастройка законодательства в сфере ЖКХ, которая позволит снизить финансовую нагрузку на жителей домов без лифтового оборудования.