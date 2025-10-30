Автоэксперт Житнухин: китайские электромобили подорожают в России на 15%

В 2026 году в России стоит ожидать повышение стоимости по большинству электромобилей и гибридов из КНР, считает Акимова. По ее прогнозам, рост будет умеренным — до 4% для стабильных компаний и до +7% для брендов со слабой рентабельностью. Резкого скачка цен при этом ждать не стоит из-за серьезной конкуренции между китайскими компаниями, заявила директор «Автомаркетолога».