Аналитики назвали самую прибыльную должность в Калининградской области для соискателей без опыта

«Мы наблюдаем устойчивый рост предложений для кандидатов без опыта, особенно в наиболее дефицитных отраслях, где требуются кадры — в складской логистике, на производстве, в сфере строительства и ремонта. Работодатели готовы брать новичков и обучать их на месте, чтобы быстрее закрывать потребности в кадрах. Соискатели, в свою очередь, стали активнее рассматривать такие возможности. Для многих кандидатов без опыта такие предложения становятся первым шагом в стабильную профессию с возможностью повышения квалификации», — объяснил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.