Аналитики назвали самую прибыльную должность в Калининградской области для соискателей без опыта

Курьерская доставка стала самой высокооплачиваемой работой в Калининградской области для кандидатов без опыта. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Работа».
По итогам третьего квартала года работодатели предлагали будущим курьерам в среднем 177,3 тысячи рублей в месяц, то есть на 32% больше, чем в 2024-м. Однако эксперты отметили, что доход на таких вакансиях зависит от типа товаров, графика работы, вида транспорта, количества выполненных заказов и других факторов.
Второе место в топе заняли водители грузового транспорта с доходом в 106,3 тысячи рублей в месяц (+62% за год). Тройку лидеров замкнули упаковщики на складах и производствах. Их средние зарплатные предложения составили 97,8 тысячи рублей в месяц (+31% за год).
«Мы наблюдаем устойчивый рост предложений для кандидатов без опыта, особенно в наиболее дефицитных отраслях, где требуются кадры — в складской логистике, на производстве, в сфере строительства и ремонта. Работодатели готовы брать новичков и обучать их на месте, чтобы быстрее закрывать потребности в кадрах. Соискатели, в свою очередь, стали активнее рассматривать такие возможности. Для многих кандидатов без опыта такие предложения становятся первым шагом в стабильную профессию с возможностью повышения квалификации», — объяснил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.