Подешевеет ли хлеб в Казахстане на фоне рекордного урожая зерна

Хлеб не дешевеет, даже если зерно падает в цене.
По словам Карабанова, рынок зерна и муки более волатилен, чем рынок хлеба. Когда цена на пшеницу растет, это отражается на стоимости хлебобулочных изделий, однако обратная зависимость почти не работает.
«В себестоимости булки хлеба доля муки составляет около 30−35%. Остальное — это расходы на электроэнергию, заработную плату, коммунальные услуги, логистику и другие компоненты: дрожжи, масло, воду. Когда цена на зерно растет — дорожает и хлеб, но когда она падает, стоимость хлеба обычно не снижается», — объяснил он.
Поводов для подорожания нет.
Карабанов отметил, что в 2025 году Казахстан производит достаточно зерна для продовольственных и кормовых нужд, а его цена остается умеренной по мировым меркам.
«Оснований для подорожания муки и хлебобулочных изделий нет, если не будут расти тарифы и другие издержки. Цены на пшеницу у нас не являются высокими по мировым меркам. Более того, в 2024 году они были самыми низкими в мире, а в 2025-м остаются на умеренном уровне», — добавил эксперт.
Ранее «Курсив» писал, что Казахстан второй год подряд собирает рекордный урожай зерна. Однако качество пшеницы в этом сезоне оказалось ниже ожидаемого.
В 2025 году валовой сбор составил 27 млн тонн — больше, но только 60% относится к продовольственному классу. В 2024-м аграрии намолотили 26,5 млн тонн, что на 55% превысило показатель засушливого 2023 года.