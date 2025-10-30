Минтруда сказало, кому из белорусов выплатят 7,4 тысячи рублей. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
«Порядка 7,4 тысячи рублей получит единовременно семья при рождении второго и последующих детей», — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе обратили внимание, что указанная сумма будет актуальная в период с 1 ноября 2025 года по 31 января 2026 года. Это связано с нормативом бюджета прожиточного минимума.
В Минтруда и соцзащиты уточнили, что данная сумма складывается из единовременного пособия при рождении второго и последующих детей — 6 875,26 рубля. Также она включает в себя пособие за раннюю постановку на учет до 12 недель беременности — 491,09 рубля.
