Минтруда сказало, кому из белорусов выплатят 7,4 тысячи рублей

Минтруда сказало, кто может получить 7,4 тысячи рублей в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, кому из белорусов выплатят 7,4 тысячи рублей. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

«Порядка 7,4 тысячи рублей получит единовременно семья при рождении второго и последующих детей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе обратили внимание, что указанная сумма будет актуальная в период с 1 ноября 2025 года по 31 января 2026 года. Это связано с нормативом бюджета прожиточного минимума.

В Минтруда и соцзащиты уточнили, что данная сумма складывается из единовременного пособия при рождении второго и последующих детей — 6 875,26 рубля. Также она включает в себя пособие за раннюю постановку на учет до 12 недель беременности — 491,09 рубля.

Ранее Минтруда сообщило, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 ноября.

Кстати, Минтруда сказало, что детские пособия будут увеличены в Беларуси с 1 ноября.

