Татарстан ежегодно будет менять не менее 2,5 процентов инженерных сетей

Министр отметил, что общая протяженность коммунальных сетей в республике превышает 27 тыс. километров, и около девяти тыс. из них требуют обновления. В частности, речь идет о 5,8 тыс. километров водопроводных сетей, более двух тыс. километров канализационных и свыше полутора тыс. километров теплоснабжающих линий. По словам Айзатуллина, проблема износа инженерных систем характерна не только для Татарстана, но и для большинства регионов России.