Татарстан ежегодно будет менять не менее 2,5 процентов инженерных сетей

Вопросы износа инженерных коммуникаций и капремонт многоквартирных домов обсудили в Госсовете Татарстана, пишет ИА «Татар-информ».
Глава Минстроя Татарстана Айзатуллин в цифрах рассказал, сколько километров коммунальных сетей нуждаются в замене и сколько финансовых средств на это потребуется. Председатель Госсовета Мухаметшин подчеркнул, что вопросы состояния сетей и доступности коммунальных услуг требуют жесткого контроля со стороны властей и депутатов.
Треть коммунальных сетей Татарстана требует замены.
В Татарстане продолжается масштабное обновление коммунальной инфраструктуры, износ которой в ряде районов достиг критических показателей. По данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, свыше трети коммунальных сетей региона нуждается в замене. Об этом сообщил глава ведомства Марат Айзатуллин в ходе заседания Государственного Совета Татарстана.
Министр отметил, что общая протяженность коммунальных сетей в республике превышает 27 тыс. километров, и около девяти тыс. из них требуют обновления. В частности, речь идет о 5,8 тыс. километров водопроводных сетей, более двух тыс. километров канализационных и свыше полутора тыс. километров теплоснабжающих линий. По словам Айзатуллина, проблема износа инженерных систем характерна не только для Татарстана, но и для большинства регионов России.
Федеральная программа обновления инфраструктуры.
Для решения вопроса модернизации сетей в 2023 году была запущена федеральная программа обновления коммунальной инфраструктуры. В ее рамках за два года в десяти муниципальных образованиях Татарстана заменено около 128 км сетей на сумму 4,5 млрд рублей.
Айзатуллин пояснил, что в этом году программа вошла в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». На реализацию проекта в Татарстане предусмотрено 4,1 млрд рублей, из которых свыше половины поступают из федерального бюджета. Всего в текущем году планируется обновить более 135 км инженерных сетей в 11 муниципальных образованиях.
Министр добавил, что на данный момент выполнено 94% строительно-монтажных работ, а полностью завершены работы на 115 объектах.
Республика запустила собственную программу модернизации.
Помимо федеральной инициативы, в Татарстане действует и республиканская программа по обновлению коммунальной инфраструктуры. Она охватывает 100 объектов, на ремонт которых выделено более 8,5 млрд рублей. Министр напомнил, что решение о запуске программы принято по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, чтобы ускорить обновление наиболее проблемных участков.
Благодаря программе планируется заменить 269 км инженерных сетей. В совокупности две программы — федеральная и республиканская — предусматривают модернизацию 144 объектов во всех 45 муниципалитетах региона. Общий объем затрат составит около 12,6 млрд рублей. В результате будет обновлено 404 км сетей, 25 водонапорных башен, 15 канализационно-насосных станций, два объекта биологических очистных сооружений и семь котельных.
По данным Минстроя, уровень выполнения строительно-монтажных работ в рамках этих программ также приближается к 94%, завершение зафиксировано более чем на сотне объектов.
Новые задачи и планы до 2030 года.
В 2026 году программы модернизации сохранятся. На федеральную часть запланировано финансирование в объеме 2,5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд составят средства федерального бюджета. Работы будут проведены на 17 объектах в трех муниципальных образованиях.
Айзатуллин сообщил, что с 2030 года в Татарстане необходимо обеспечивать ежегодную замену не менее 2,5% сетей, при этом целесообразно стремиться к уровню 5%, чтобы ускорить обновление изношенных участков. Министр отметил, что достигнуть этих показателей исключительно за счет бюджетных средств невозможно, поэтому потребуется привлечение дополнительных инвестиций в рамках профильных программ.
Обновление жилфонда и капитальный ремонт.
Одновременно в республике активно реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году в нее включено 911 объектов. Айзатуллин напомнил, что региональная программа капитального ремонта действует с 2014 года и рассчитана до 2043-го, охватывая более 17,6 тысячи домов.
По решению Раиса Татарстана, на капремонт в 2025 году дополнительно выделено 3 млрд рублей. Это позволило увеличить объем работ еще на 219 домов и применить комплексный подход к модернизации. Средства были направлены на устранение наиболее острых проблем, включая замену 675 лифтов, срок эксплуатации которых подошел к концу.
Министр подчеркнул, что поставлена задача полностью обновить лифты с истекшим сроком эксплуатации до 2030 года. Он отметил, что объем замены в этом году превысил показатели прошлых лет в два-три раза, что создает надежную основу для достижения поставленной цели.
Масштабные ремонты домов и новые цели.
Всего на программу капитального ремонта многоквартирных домов в этом году направлено более 11,2 млрд рублей. На эти средства ремонтируются и утепляются крыши и фасады, обновляются внутридомовые коммуникации, устанавливаются узлы автоматического регулирования температуры теплоносителя.
Айзатуллин сообщил, что подрядные организации ведут работы во всех 42 муниципальных образованиях республики. Уровень выполнения работ оценивается в 93%. Завершен ремонт в 722 домах, еще 149 находятся на стадии реализации. В следующем году планируется улучшить условия проживания в 706 многоквартирных домах, где проживают около 145 тысяч человек. Общая площадь этих зданий составляет 3,8 млн квадратных метров.
Министр также сообщил, что в план на 2026−2028 годы включена подготовка проектной документации на ремонт 644 домов, который планируется в 2027 году. Это позволит приступить к работам без задержек в начале строительного сезона. Общий объем финансирования составит более 9 млрд рублей.
Контроль и обратная связь с населением.
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил, что во время избирательной кампании текущего года поступило большое количество обращений от граждан по вопросам ЖКХ. Он подчеркнул, что эти обращения касаются актуальных и жизненно важных проблем — состояния инженерных сетей и доступности коммунальных услуг. Мухаметшин подчеркнул необходимость держать данный вопрос под контролем, а также призвал депутатов активно отслеживать обращения населения.
Он добавил, что власти не должны допускать ситуаций, когда жители вынуждены жаловаться на отсутствие воды, засоры или протечки, затопление улиц. По его словам, такие обращения — предмет не только работы исполнительных органов, но и депутатского контроля.