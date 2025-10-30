Жителей Башкирии ждет массовый перерасчет субсидий на ЖКУ

Как пояснили в минтруде, будет сделан массовый перерасчет субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг с 1 июля 2025 года по стандартам стоимости ЖКУ, установленным на межотопительный период с 1 сентября текущего года, — по стандартам, установленным на отопительный период. В случае увеличения размера субсидий будут сделаны доплаты сумм субсидий за соответствующие периоды.