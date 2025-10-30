Жителей Башкирии ждет массовый перерасчет субсидий на ЖКУ

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.
Как пояснили в минтруде, будет сделан массовый перерасчет субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг с 1 июля 2025 года по стандартам стоимости ЖКУ, установленным на межотопительный период с 1 сентября текущего года, — по стандартам, установленным на отопительный период. В случае увеличения размера субсидий будут сделаны доплаты сумм субсидий за соответствующие периоды.
«Всем получателям субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг сделают перерасчёт — суммы субсидий могут измениться. Если после перерасчёта ваша субсидия увеличится, вы получите доплату уже в следующем месяце после перерасчёта», — прокомментировала «Башинформу» министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.
Напомним, право на субсидию имеют пользователи государственного и муниципального жилья, наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, члены жилищных кооперативов, а также собственники жилья.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ.
Субсидия положена, если расходы семьи на оплату ЖКХ превышают определённую часть семейного дохода:
для многодетных и неполных семей — 13% для одиноко проживающих мужчин 60−69 лет и женщин 55−69 лет — 18% для одиноко проживающих граждан от 70 лет — 16% для остальных категорий граждан — 20%.
КАК УЗНАТЬ, ПОЛОЖЕНА ЛИ ВАМ СУБСИДИЯ.
На сайте Республиканского центра социальной поддержки населения имеется Онлайн-калькулятор субсидий (раздел «Баннеры»), с помощью которого можно самостоятельно проверить свое право на предоставление выплаты. Там же можно посмотреть список документов и правила оформления.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ.
лично в филиале Республиканского центра соцподдержки (телефон для записи: 8−800−1000−01 или на сайте rcspn.bashkortostan.ru) в МФЦ онлайн на портале Госуслуг.
Более подробная информация и инструкции размещены на сайте Центра социальной поддержки.
ЧТО УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ РАСЧЕТЕ.
Как пояснили «Башинформу» в министерстве ЖКХ Башкирии, при расчете стандартов стоимости ЖКУ учитываются следующие показатели:
— уровень благоустройства жилищного фонда на примере домов, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в муниципалитете;
— размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма, проживающих в многоквартирных домах;
— совокупная плата за коммунальные услуги (электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение, отопление, горячее водоснабжение, обращение с ТКО), определяемая с использованием установленных тарифов и нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг;
— расходы коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирном доме;
— минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
«Стандарты ЖКУ рассчитываются с применением утвержденной нормативной площади жилого помещения в расчете для семей, состоящих из одного, двух, трех человек», — добавили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ.