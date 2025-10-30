Ричмонд
Калининградцев возмутили цены на мясо: что ответили власти

КАЛИНИНГРАД, 30 октября, ФедералПресс. Власти Калининградской области дали официальные разъяснения относительно вывоза свинины в другие регионы России, назвав эту практику нормальной и экономически обоснованной. В министерстве сельского хозяйства региона также прокомментировали цены на данный вид продукции.

Источник: Freepik

«Это нормальная практика, которая позволяет держать баланс между переизбытком потребления и рентабельностью предприятий», — сообщили представители власти на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

Что касается роста цен на мясо, в минсельхозе указали на комплекс причин. Помимо общероссийской тенденции увеличения затрат, в частности, на компоненты комбикормов, на отпускные цены в Калининградской области значительное влияние оказывает логистика. При этом в министерстве акцентировали, что по ряду позиций калининградские цены ниже среднероссийских.