Калининградцев возмутили цены на мясо: что ответили власти

Что касается роста цен на мясо, в минсельхозе указали на комплекс причин. Помимо общероссийской тенденции увеличения затрат, в частности, на компоненты комбикормов, на отпускные цены в Калининградской области значительное влияние оказывает логистика. При этом в министерстве акцентировали, что по ряду позиций калининградские цены ниже среднероссийских.