Средняя заработная плата в Крыму превысила 60 тысяч рублей

Средняя заработная плата в Крыму за период с января по август составила 60,9 тысячи рублей, что на 17,5% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Людмила Петруненко в эфире «Радио Крым».