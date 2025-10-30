Средняя заработная плата в Крыму превысила 60 тысяч рублей

Средняя заработная плата в Крыму за период с января по август составила 60,9 тысячи рублей, что на 17,5% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Людмила Петруненко в эфире «Радио Крым».
Петруненко отметила, что расчет средней зарплаты охватывает все предприятия, включая малые и микропредприятия.
В среднем по республике у нас зарплата составляет 60,9 тысяч рублей. Если мы анализируем, насколько она вообще увеличилась, то относительно аналогичного периода прошлого года прирост составил 17,5%
Также один раз в два года проводится расчет медианной заработной платы, которая показывает доход «среднего» работника.
«Последнюю информацию мы опубликовали в апреле 2025 года, и на тот момент медианная заработная плата у нас по республике сложилась 45 965 рублей», — сообщила представитель Крымстата.