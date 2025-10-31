В Омске на месте фудкорта «Гастросоюз» откроется чайная

Напомним, что в июле стало известно о продаже «Гастросоюза», который располагался в бывшем здании Сбербанка по адресу Красный путь, 111. Площадка включала в себя три заведения: ресторан паназиатской кухни «Рамен с уткой», блинную «Блин Клинтон» и чайную R' Tea. Фудкорт был открыт 1 июня 2024 года.