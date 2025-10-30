Специалист раскрыл главные причины появления запаха антифриза в автомобиле

Водителям стоит обратить внимание, есть ли запах антифриза в салоне. Это может быть признаком серьезной проблемы. Автоэксперт Вадим Стрельбицкий рассказал, какие могут быть на то причины. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Одна из причин появления запаха антифриза в салоне автомобиля — неисправность радиатора печки. Малейшие трещины или коррозия приводят к подтекам, из-за чего сладковатый запах антифриза быстро распространяется в салоне. Это часто сопровождается сильным запотеванием лобового стекла, — отметил эксперт.
Проблема может скрываться и в поврежденных патрубках или соединениях — трещины на шлангах, ослабленные хомуты или негерметичные стыки. Еще одним источником запаха может быть расширительный бачок или изношенная крышка, через которые жидкость выходит наружу.
Стрельбицкий подчеркнул, что откладывать проверку при появлении запаха антифриза нельзя. Даже небольшая утечка снижает уровень охлаждающей жидкости и повышает риск перегрева двигателя, что может привести к серьезным поломкам.