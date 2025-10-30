ЦБ повысил официальный курс доллара до 80,5 рубля

Официальный курс доллара повышен до 80,5 рубля, а евро — до 93,4 рубля. Официальные курсы валют на 31 октября установил Банк России, следует из данных на сайте регулятора.
Согласно им, американская валюта выросла на 1 ₽ 3 коп. (до 80,5037 ₽), а европейская — на 1 ₽ 14 коп. (до 93,3894 ₽). Курс юаня поднялся на 12 коп. до 11,2952 ₽
Ранее сообщалось, что на 30 октября Центральный Банк России понизил курс доллара на 35 коп., до 79,4715 ₽, а евро — на 69 коп., до 92,25 ₽
Отметим, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российский рубль должен быть устойчивым, а также цениться в мире.
