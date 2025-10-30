Ричмонд
Белорусские банки продолжают активно поддерживать экономику в национальной валюте

Общий годовой прирост задолженности по кредитам, выданным юридическим и физическим лицам, на конец сентября составил 14,6%, в том числе по рублевым — 20,4%, по валютным (в долларовом эквиваленте) — 1,7%

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские банки продолжают активно поддерживать экономику в национальной валюте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Темпы роста рублевого кредитования предприятий продолжают опережать темпы роста кредитования населения. Годовой прирост задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам в национальной валюте, составил на конец сентября 22%, физическим лицам — 18,1%

Быстрее всего росли долгосрочные рублевые кредиты предприятий. Задолженность по ним увеличилась за год на 32,7%, по краткосрочным кредитам — на 11,1%.-0-