Международные резервы России за неделю снизились на 11 млрд долларов

По данным на 17 октября, резервы достигли рекордных $742,4 млрд. Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы Банка России и правительства РФ. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и монетарное золото. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив часть золотовалютных резервов РФ и запретив операции по управлению резервами и активами ЦБ.