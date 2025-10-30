Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 11,2 млрд долларов

Динамика показателя была впечатляющей в предыдущие месяцы. Так, в середине сентября резервы впервые превысили планку в 700 миллиардов долларов. К 18 октября, на фоне рекордного роста цен на золото, они достигли исторического пика в 742,4 миллиарда. Однако в начале третьей декады октября котировки золота пошли вниз. Это падение оказалось весьма существенным. В результате к 25 октября объем резервов России сократился на 1,5 процента, составив 731,2 миллиарда долларов.