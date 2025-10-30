Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 11,2 млрд долларов

После продолжительного периода роста международные резервы России зафиксировали значительное сокращение. По данным Центробанка, за прошедшую неделю их объем уменьшился на 11,2 миллиарда долларов.
Динамика показателя была впечатляющей в предыдущие месяцы. Так, в середине сентября резервы впервые превысили планку в 700 миллиардов долларов. К 18 октября, на фоне рекордного роста цен на золото, они достигли исторического пика в 742,4 миллиарда. Однако в начале третьей декады октября котировки золота пошли вниз. Это падение оказалось весьма существенным. В результате к 25 октября объем резервов России сократился на 1,5 процента, составив 731,2 миллиарда долларов.
Как традиционно отметили в ЦБ, стоимость резервов скорректировалась в основном из-за отрицательной переоценки.
Стоит отметить, что международные резервы являются высоколиквидными иностранными активами, которые находятся в распоряжении Банка России. В их структуру входят иностранная валюта, монетарное золото, резервная позиция в Международном валютном фонде и специальные права заимствования.