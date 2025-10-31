Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 31 октября перед выходными

В Национальном банке скорректировали валютные курсы на 31 октября, пятницу. Так, подрос перед выходными курс доллара, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, были понижены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На пятницу, 31 октября, перед выходными Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9772 белорусского рубля, 1 евро — 3,4584 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7026 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали в четверг, 30 октября, курс доллара стал выше, а курс евро и курс российского рубля понизились в пятницу, 31 октября. Ощутимее при этом изменен в сторону увеличения курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0259 белрубля, курс евро понизился на 0,0223 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0107 белрубля.
