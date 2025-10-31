Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Известия»: сделка «Лукойла» с Gunvor может стать исторической

Зарубежные активы нефтяной российской компании «Лукойл» покупает трейдер Gunvor, который был создан бизнесменом Геннадием Тимченко. Об этом сообщили источники.

Компания «Лукойл» готовит сделку.

Зарубежные активы нефтяной российской компании «Лукойл» покупает трейдер Gunvor, который был создан бизнесменом Геннадием Тимченко. Об этом сообщили источники.

«Ключевые условия сделки между компанией “Лукойл” и трейдером Gunvor были согласованы сторонами», — передает газета «Известия» со ссылкой на свои источники. Эту сделку потребуется согласовать в других странах, включая США. По мнению экспертов рынка — она может стать исторической.

Ранее минфин США объявил о введении новых санкций против российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла». Он дал месяц на прекращение торговли для тех стран, которые еще были связаны с нефтью из России. Американские власти объявили, что причина этого — слишком слабый прогресс по мирному урегулированию конфликта на Украине, а президент Дональд Трамп заявил, что не видит нужного результата по переговорам. При этом Москва не раз заявляла о своей приверженности дипломатическому решению всех разногласий, а также подчеркивала отсутствие эффекта от санкций, ожидаемого на Западе.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше