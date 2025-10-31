«Известия»: олигархи с Украины зарабатывают на россиянах через казино

Из документов следует, что в 2024 году бренд 1Win во Франции регистрировала кипрская фирма Argyria Limited, учредителем которой выступает юрист Элини Корелиду. Она работает в кипрском юридическом бюро Andreas M. Sofocleous & Co, глава которого Андреас Софоклеус значился гендиректором Burisma. Корелиду также являлась доверенным управляющим активами Игоря Суркиса, в частности банка «Акцент», и была связана со структурами Суркисов и Коломойского через юридические бюро, владеющие 50% акций Львовоблэнерго. «Известия» также установили личность предполагаемого российского совладельца казино — им может быть уроженец Курской области Сергей Черных, объявленный в розыск в Казахстане и Мексике.