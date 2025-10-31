Ричмонд
В России предложили изменить размер МРОТ с 2026 года: на сколько хотят увеличить

В Госдуме хотят повысить МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предлагают повысить минимальный размер оплаты труда до 45 тысяч рублей с 2026 года. Об этом пишет РИА Новости на основе копии таблицы поправок.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий МРОТ в 27 093 рубля с 1 января 2026 года. К этому документу и предлагается данная поправка.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 45 000 рублей в месяц», — передает агентство.

Гибатдинов пояснил, что предлагаемый размер МРОТ в 45 тысяч рублей основан на расчетах научного и экспертного сообщества.

Сенатор заявил, что подобная сумма является минимально необходимой для обеспечения трудоспособности человека в текущих экономических условиях.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 27 тысяч рублей, то есть увеличится на 20%.

