В России предложили изменить размер МРОТ с 2026 года: на сколько хотят увеличить

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий МРОТ в 27 093 рубля с 1 января 2026 года. К этому документу и предлагается данная поправка.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 45 000 рублей в месяц», — передает агентство.
Гибатдинов пояснил, что предлагаемый размер МРОТ в 45 тысяч рублей основан на расчетах научного и экспертного сообщества.
Сенатор заявил, что подобная сумма является минимально необходимой для обеспечения трудоспособности человека в текущих экономических условиях.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 27 тысяч рублей, то есть увеличится на 20%.