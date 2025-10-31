Помог ли беспошлинный ввоз электромобилей сделать автопарк «зеленым» в Казахстане

Возможность привезти в Казахстан электромобиль без оплаты таможенных пошлин была введена согласно Решению Комиссии Таможенного союза (ТС) № 130 от 27 ноября 2009 года. Для каждой страны в рамках ТС выделялась определенная квота — для Казахстана она составила 15 тыс. единиц. Однако в сентябре 2025 года эта норма была отменена, и теперь автовладельцам придется оплачивать таможенные сборы. Это может сделать электромобили менее доступными из-за их подорожания, что, в свою очередь, снизит их влияние на снижение вредных выбросов транспорта.