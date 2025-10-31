Помог ли беспошлинный ввоз электромобилей сделать автопарк «зеленым» в Казахстане

Возможность привезти в Казахстан электромобиль без оплаты таможенных пошлин была введена согласно Решению Комиссии Таможенного союза (ТС) № 130 от 27 ноября 2009 года. Для каждой страны в рамках ТС выделялась определенная квота — для Казахстана она составила 15 тыс. единиц. Однако в сентябре 2025 года эта норма была отменена, и теперь автовладельцам придется оплачивать таможенные сборы. Это может сделать электромобили менее доступными из-за их подорожания, что, в свою очередь, снизит их влияние на снижение вредных выбросов транспорта.
Ранее экологи отмечали, что автомобили являются основным источником загрязнения воздуха в Алматы, создавая 90% всех вредных выбросов в мегаполисе. На 1 сентября 2025 года, по данным Бюро национальной статистики, количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 6,8 млн единиц. Доля электромобилей на тот момент составляла всего 0,3% (20 775 единиц), что равно доле автомобилей на газовом топливе. Гибридные машины занимали чуть лучшую позицию с долей в 7,1%. Таким образом, электрокары и автомобили на экологичном автогазе вместе не набирали и 1% от всего автопарка страны, а вместе с гибридными машинами — менее 8%.
Серик Успанов, директор компании EVO Taxi, на форуме «Такси Казахстан 2025» отметил, что отсутствие льгот по ввозу электромобилей может затруднить внедрение экологичного транспорта в стране. «Теперь на них начисляется 12−16% пошлин, машины дорожают… Мы бы хотели вернуть субсидии для сферы такси, хотя бы для электрокаров. Это ускорит переход на “зеленый” транспорт, особенно в Алматы, где проблема смога остра», — заявил Успанов.
Депутаты фракции «Ак жол» также выразили опасения, что отмена льгот может привести к росту стоимости электромобилей на 30−40% к концу 2025 года. Это может снизить спрос на экологичные решения и негативно сказаться на экологии городов. Они предложили продлить беспошлинный ввоз электромобилей не менее чем на три года.
Льготный ввоз электромобилей позволил увеличить их количество в стране, но их доля остается слишком маленькой (0,3%) для существенного влияния на качество воздуха в крупных городах. Отмена льгот может привести к росту цен на электромобили, что снизит спрос и замедлит переход казахстанцев на экологичные автомобили.