В Находке суд обязал обеспечить безопасность брошенного спасательного буксира

В порту Находки уже длительное время стоит заброшенный спасательный буксир «Калининградец», который создает угрозу безопасности. Судно находится у причала № 16 в неудовлетворительном состоянии: на нем нет необходимого экипажа, не работает наружное освещение, отсутствует защитная сетка, предотвращающая падение людей в воду. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Кроме того, буксир не имеет связи с капитаном порта, аварийными и пожарными службами, что особенно опасно учитывая его статус. С января этого года судно перешло в государственную собственность, и за его содержание отвечает Территориальное управление Росимущества в Приморском крае.
Находкинская транспортная прокуратура провела проверку и потребовала устранить нарушения. Когда меры приняты не были, прокурор обратился в суд.
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и обязал Росимущество в течение двух месяцев обеспечить безопасную стоянку буксира. Исполнение решения суда будет находиться на контроле у транспортной прокуратуры.