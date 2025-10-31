В России аккуратным водителям хотят давать скидку на бензин: об инициативе

«Гражданам, которые в течение отчетного календарного месяца не привлекались к ответственности за нарушения ПДД и не являлись виновниками ДТП, предлагается предоставлять на следующий месяц право на скидку в размере 10% при покупке топлива на любой АЗС страны», — сказал Чернышов в беседе с РИА Новости.