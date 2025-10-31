В России аккуратным водителям хотят давать скидку на бензин: об инициативе

Согласно документу, для внедрения системы необходимо наладить защищенный обмен данными между ГИБДД и АЗС. Это позволит в реальном времени проверять статус водителя через приложение или карту лояльности.
«Гражданам, которые в течение отчетного календарного месяца не привлекались к ответственности за нарушения ПДД и не являлись виновниками ДТП, предлагается предоставлять на следующий месяц право на скидку в размере 10% при покупке топлива на любой АЗС страны», — сказал Чернышов в беседе с РИА Новости.
По мнению парламентария, инициатива позволит одновременно поддержать законопослушных водителей, стимулировать более ответственное поведение на дорогах и укрепить веру граждан в государственные институты.
Накануне в Госдуме предложили ввести ответственность за незаконные штрафы для водителей.