В России аккуратным водителям хотят давать скидку на бензин: об инициативе

В Госдуме хотят давать 10% скидку на бензин аккуратным водителям.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме выступили с инициативой о поощрении аккуратных водителей. Так, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру энергетики и главе ГУОБДД МВД Сергею Цивилеву ввести 10% скидку на бензин для водителей с безупречной репутацией — тех, кто месяц не нарушал ПДД и не провоцировал аварии.

Согласно документу, для внедрения системы необходимо наладить защищенный обмен данными между ГИБДД и АЗС. Это позволит в реальном времени проверять статус водителя через приложение или карту лояльности.

«Гражданам, которые в течение отчетного календарного месяца не привлекались к ответственности за нарушения ПДД и не являлись виновниками ДТП, предлагается предоставлять на следующий месяц право на скидку в размере 10% при покупке топлива на любой АЗС страны», — сказал Чернышов в беседе с РИА Новости.

По мнению парламентария, инициатива позволит одновременно поддержать законопослушных водителей, стимулировать более ответственное поведение на дорогах и укрепить веру граждан в государственные институты.

Накануне в Госдуме предложили ввести ответственность за незаконные штрафы для водителей.