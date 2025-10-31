В Омске резко подешевели три типа квартир

Цены на квартиры в старых домах снизились в трёх категориях. Недвижимость низкого качества подешевела на 2,1%, и её средняя цена теперь составляет 74 924 рубля за «квадрат». Квартиры улучшенного качества потеряли в цене 1,3%, достигнув 112 547 рублей за кв. м. Элитные квартиры также стали немного дешевле — на 0,1%, их средняя стоимость составляет 146 650 рублей за кв. м. Исключение составила категория квартир среднего качества, где наблюдался небольшой рост на уровне 0,4%, и их средняя цена теперь составляет 96 099 рублей за «квадрат».