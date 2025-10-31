Ричмонд
Прокуратура проверила стройку стадиона и школы в Комсомольске

Подрядчикам указали на необходимость ускорить темпы.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске прокуратура вместе с краевым министерством строительства и мэрией проверила, как идут работы на нескольких соцобъектах, включенных в долгосрочный план развития города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Прокурор побывал на площадках стадиона «Авангард», детского сада № 134 и школы № 38. Проверяющие осмотрели, что уже сделано, сколько рабочих задействовано и успевают ли подрядчики по графику.

Во время совещаний с представителями заказчиков и строителей обсудили отставания и нехватку темпов. Подрядчикам напомнили, что задержки недопустимы, и призвали активнее завершать работы.

Прокуратура предупредила подрядные организации о необходимости строгого соблюдения строительных норм. Ход возведения всех трех объектов остается под контролем надзорного ведомства.