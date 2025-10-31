В Екатеринбурге нашли самые дорогие квартиры: что там внутри. Фото

Трехкомнатную квартиру в серой дизайнерской отделке продают за 130 млн рублей. Вид из окна открывается на Екатеринбург-Сити и Исеть. В квартире есть детская, спальня с гардеробной, кухня-гостиная и просторный холл. Один «квадрат» из 173-х при покупке обойдется в 751 445 рублей.