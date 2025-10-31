Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге нашли самые дорогие квартиры: что там внутри. Фото

В Екатеринбурге самые дорогие квартиры продают за миллионы рублей, одна из таких находится на берегу Олимпийской набережной, а из панорамных окон открывается вид на Исеть. Подробнее о том, как эти квартиры выглядят внутри — в подборке URA.RU.

Практически во всех дорогих квартирах панорамные окна.

В Екатеринбурге самые дорогие квартиры продают за миллионы рублей, одна из таких находится на берегу Олимпийской набережной, а из панорамных окон открывается вид на Исеть. Подробнее о том, как эти квартиры выглядят внутри — в подборке URA.RU.

«Трешка» с видом на Исеть.

За 140 миллионов рублей предлагают купить трехкомнатную квартиру в жилом комплексе на берегу Олимпийской набережной. Общая площадь объекта — 197 «квадратов». Продавец заявляет, что в комнатах лежат бельгийские ковры, а мебель — итальянская. Один квадратный метр обойдется покупателю в 700 000 рублей.

Полностью серая квартира.

Трехкомнатную квартиру в серой дизайнерской отделке продают за 130 млн рублей. Вид из окна открывается на Екатеринбург-Сити и Исеть. В квартире есть детская, спальня с гардеробной, кухня-гостиная и просторный холл. Один «квадрат» из 173-х при покупке обойдется в 751 445 рублей.

Огромная пустая квартира.

Семь комнат или 290 квадратных метров продают за 123,8 млн рублей. Квартира находится в клубном доме. Панорамные окна и потолки высотой 3,3 метра открывают вид на деловой квартал Екатеринбурга. Примечательно, что квартиру предлагают купить пустой, внутри свободная планировка, а отделки нет совсем. Один «квадрат» обойдется в 426 700 рублей.

Дизайнерская квартира за 120 млн.

За эти деньги новый владелец получит трехкомнатный объект, оснащенный системой «умный дом» с голосовыми помощниками, управляемыми дистанционно теплыми полами. В объявлении также указано, что стены квартиры имеют эффект парения, а интерьер — дизайнерский. Общая площадь — 107,1 квадратных метров, а один обойдется в 1,1 млн рублей.