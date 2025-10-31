Ричмонд
Как развивается экономика Крыма в условиях новых санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Экономика Крыма развивается устойчивыми темпами, что подтверждает анализ всех показателей и индексов, озвученных на недавнем экономическом совете при председателе Госсовета республики. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила председатель ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

Источник: Министерство туризма Крыма

Мы говорили о параметрах экономических за девять месяцев текущего года, и действительно, Крыму есть чем гордиться. У нас очень хорошие на сегодняшний момент показатели, индексы.

Ольга Виноградова
председатель ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике

В частности, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в Крыму за период с январь по август текущего года показал хороший результат — 107,4%, рассказала она.

«То есть мы идем в плюс. В том числе у нас с плюсом выполнение бюджетных показателей, если мы сравниваем с предыдущим годом. И здесь можно говорить о базовых принципах 120% роста на сегодняшний момент», — добавила Виноградова.

Она отметила, что пока речь идет о неполных показателях 2025 года, но подчеркнула, что имеющая место тенденция идет из года в год все 11 лет нахождения Крыма в составе Российской Федерации.

«И я думаю, что, как и во все предыдущие циклы, мы увидим, что бюджет текущего года будет выполнен с ростом. Потому что экономика Крыма на данный момент развивается устойчивыми темпами. И мы видим хорошую, сбалансированную налоговую политику», — сказала Виноградова.

Этому способствуют, в частности, меры поддержки, которые и оказываются и федеральным центром, и внедряются на республиканском уровне, подчеркнула она.

По словам Виноградовой, такая политика способствует как росту объема продукта, так и числа предпринимателей в республике и увеличению поступлений налогов.

«Каждый год растет число юридических лиц, самозанятых и индивидуальных предпринимателей, и здесь цифра (прироста — ред.) стабильна», — отметила Виноградова.

Все это вместе, по ее словам, и обусловило возможность того, что бюджет Крыма на следующий год и плановый период 2027 и 2028 годов тоже теперь «идет с плюсом», согласно принятому проекту.

«Более 230 миллиардов доходов, около 235 миллиардов расходов. Если мы сравниваем с бюджетом прошлого года, то это плюс около 10 миллиардов. Дефицит остался на том же уровне. То есть мы можем говорить, что бюджет следующего цикла у нас тоже больше, чем предыдущего», — подытожила гостья эфира.

Ранее Виноградова высказала мнение, что бюджет Крыма на 2026 год будет принят до конца ноября.

Совет министров Республики Крым утвердил проект бюджета РК на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в четверг, 30 октября. Финансовый план доходов и расходов региона рассчитали исходя из базового прогноза развития его экономики.