Как развивается экономика Крыма в условиях новых санкций

Мы говорили о параметрах экономических за девять месяцев текущего года, и действительно, Крыму есть чем гордиться. У нас очень хорошие на сегодняшний момент показатели, индексы.
В частности, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в Крыму за период с январь по август текущего года показал хороший результат — 107,4%, рассказала она.
«То есть мы идем в плюс. В том числе у нас с плюсом выполнение бюджетных показателей, если мы сравниваем с предыдущим годом. И здесь можно говорить о базовых принципах 120% роста на сегодняшний момент», — добавила Виноградова.
Она отметила, что пока речь идет о неполных показателях 2025 года, но подчеркнула, что имеющая место тенденция идет из года в год все 11 лет нахождения Крыма в составе Российской Федерации.
«И я думаю, что, как и во все предыдущие циклы, мы увидим, что бюджет текущего года будет выполнен с ростом. Потому что экономика Крыма на данный момент развивается устойчивыми темпами. И мы видим хорошую, сбалансированную налоговую политику», — сказала Виноградова.
Этому способствуют, в частности, меры поддержки, которые и оказываются и федеральным центром, и внедряются на республиканском уровне, подчеркнула она.
По словам Виноградовой, такая политика способствует как росту объема продукта, так и числа предпринимателей в республике и увеличению поступлений налогов.
«Каждый год растет число юридических лиц, самозанятых и индивидуальных предпринимателей, и здесь цифра (прироста — ред.) стабильна», — отметила Виноградова.
Все это вместе, по ее словам, и обусловило возможность того, что бюджет Крыма на следующий год и плановый период 2027 и 2028 годов тоже теперь «идет с плюсом», согласно принятому проекту.
«Более 230 миллиардов доходов, около 235 миллиардов расходов. Если мы сравниваем с бюджетом прошлого года, то это плюс около 10 миллиардов. Дефицит остался на том же уровне. То есть мы можем говорить, что бюджет следующего цикла у нас тоже больше, чем предыдущего», — подытожила гостья эфира.
Ранее Виноградова высказала мнение, что бюджет Крыма на 2026 год будет принят до конца ноября.
Совет министров Республики Крым утвердил проект бюджета РК на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в четверг, 30 октября. Финансовый план доходов и расходов региона рассчитали исходя из базового прогноза развития его экономики.