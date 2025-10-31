В 2026 году аналитики прогнозируют плавный рост цен на новостройки в Перми

«В 2026 году мы не прогнозируем падения цен на новостройки. Мы прогнозируем плавный прирост. В следующем году грядет повышение НДС (с 1 января 2026 года ставка НДС может вырасти с 20 до 22%.— “Ъ-Прикамье”), это однозначно увеличит себестоимость строительства жилья. Строительные компании не будут продавать первичное жилье по цене ниже себестоимости, плюс скажутся инфляционные процессы. На следующий год инфляция закладывается в размере 4%, но мы больше ориентируемся на показатель ближе к размеру ключевой ставки Центробанка РФ», — пояснил директор «КД-Консалтинг».