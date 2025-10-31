Судостроительный техникум Комсомольска-на-Амуре обучит кадры для «Амурстали»

В Комсомольском-на-Амуре судостроительном техникуме им. В. В. Орехова открылись обновленные мастерские. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», они предназначены для повышения профессиональных компетенций учащихся направлений: «Машинист крана», «Металлургическое производство», «Контрольно-измерительные приборы и автоматика».
Металлургический завод «Амурсталь» профинансировала закупку современного оборудования и ремонт помещений. Это позволит будущим специалистам быстрее освоить рабочие профессии, востребованные на предприятиях металлургической отрасли.
Мастерская подготовки машинистов оборудована двумя симуляторами-тренажёрами, установкой для тренировки управления подъёмным краном вручную, различными видами крепежа для погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря этому учащиеся смогут одновременно получать знания по смежной профессии стропальщика, повышая свою конкурентоспособность на рынке труда.
Студенты мастерской «Металлургическое производство» теперь имеют доступ к современному компьютерному классу и специализированному программному обеспечению, моделирующему работу сталелитейных печей и агрегатов.
Ранее увидеть внутренне устройство электропечей было возможно лишь во время ремонтных работ, да и то по особому разрешению. Сейчас же современные технологии позволяют подробно изучить сложный процесс выплавки металла прямо в стенах учебного заведения.
— Обучение будущих квалифицированных кадров — залог успешной работы промышленных предприятий региона, — подчеркнул директор техникума Сергей Мотькин.
Александр Ильин, генеральный директор ООО «Амурсталь», тепло поздравил всех присутствующих и выразил уверенность, что молодые специалисты найдут своё призвание именно на предприятии.
Завершением мероприятия стало символичное перерезание ими красной ленты.