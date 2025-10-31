Объяснено, сколько самозанятым россиянам нужно платить для пенсии в ₽25 тысяч

В 2025 году средняя страховая пенсия по старости в России — примерно 25 тысяч рублей. Чтобы самозанятый мог получать такую сумму, ему нужно добровольно вносить в Социальный фонд около 447 тысяч рублей в год, и так 15 лет подряд. Такие данные озвучила Татьяна Подольская из Президентской академии, сообщает «ТАСС».