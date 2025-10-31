Стало известно, зачем Центробанк меняет правила валютного контроля

Регулятор планирует ввести коды для всех валютных операций нерезидентов, включая расчёты с цифровыми активами и векселями. Сейчас контроль в основном касается сделок в рублях, поэтому часть валютных потоков остаётся вне поля зрения. Новая система должна устранить этот пробел. Банк России уточнил, что речь идёт не о новых ограничениях, а о расширении учёта транзакций. Замечания по проекту принимаются до 3 ноября.